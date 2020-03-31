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Первого апреля в Республике Корея вступает в силу Специальный закон о ключевых промышленных материалах, комплектующих и оборудовании. Он был подготовлен в прошлом году, чтобы эффективно реагировать на японские экспортные ограничения. Закон станет правовой основой для поддержки отечественной промышленности и ускорит процесс ослабления её зависимости от импорта. С подробностями - директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Это первый закон за последние 20 лет, который предусматривает поддержку отечественных разработчиков материалов, деталей и оборудования, помогая повышению конкурентоспособности продукции. Первоначально его действие планировалось завершить в 2021 году, но позднее было принято решение придать ему постоянный характер. Закон был утверждён Национальным собранием в декабре прошлого года, пройдя согласование в соответствующих законодательных органах и министерствах.





Закон, который вступит в силу на этой неделе, призван обеспечить основу для технологического развития отечественных компаний, позволив справиться с японскими ограничениями на экспорт.





4 июля прошлого года Япония ввела ограничения на экспорт в Республику Корею трёх сырьевых материалов, применяемых в производстве полупроводников и дисплеев – фтористого водорода, фторированного полиимида и фоторезиста. Затем Токио исключил Республику Корею из списка приоритетных торговых партнёров. Действия Японии стали шоком для южнокорейских компаний, которые использовали эти материалы в производстве своей продукции. Одновременно они поставили перед собой цель - уменьшить зависимость от Японии и развивать собственные технологии. В начале августа правительство подготовило меры оказания помощи пострадавшим отраслям, чтобы разрешить их трудности в краткосрочной и повысить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Правительство обещало поддержать исследования в данных отраслях в целях их качественного роста.





На долю Японии приходится от 70 до 90% мирового рынка трёх названных материалов. Перебои с их поставками нанесли тяжёлый удар южнокорейской электронной промышленности. С другой стороны, японские производители 1.120 видов стратегически важной продукции теперь вынуждены получать индивидуальные лицензии на их экспорт в Республику Корея. В ответ южнокорейское правительство решило определить сто наименований товаров, производство которых особенно пострадало от экспортных ограничений, и изыскать способы их замещения отечественной продукцией в течение пяти лет. С тех пор, как в 1965 году две страны нормализовали отношения, у Республики Корея ни разу не было профицита в торговле с Японией. Южнокорейская электронная промышленность испытывает зависимость от японских материалов для изготовления полупроводников, а хронический торговый дефицит является следствием того, что Республика Корея отстаёт от Японии в основных технологиях, связанных с полупроводниками. Импортировать ряд комплектующих, для разработки которых требуются время и усилия, до сих пор было выгодно. Однако торговые трения побудили южнокорейских производителей начать поиски путей уменьшения зависимости от импорта из Японии, наладив производство ряда товаров, которые ранее там закупались. В результате в прошлом году дефицит в торговле с Японией сократился до самого низкого уровня за 16 лет. От нового закона, который вступит в силу на этой неделе, ожидают многого.





Правительство заявляет, что закон обеспечит правовые и институциональные основы для развития промышленности материалов, комплектующих и оборудования. До сих пор мелким производителям было трудно расширять свой бизнес. Они надеются, что закон поможет улучшить рыночную среду, где компании оцениваются на основе их продаж, а не технологий. Закон определяет широкую поддержку небольших конкурентоспособных компаний.





Как только закон вступит в силу, укрепятся позиции тех производителей, которые являются поставщиками продукции для более крупных отечественных компаний, а также тех, у которых мало зарубежных патентов. Теперь многое будет зависеть от того, насколько последовательно будет проводиться правительственная политика.





Это только начало. Помимо закона, в течение этого года правительство примет программу усиления конкурентоспособности трёх отраслей. Ожидается, что она будет содержать средне- и долгосрочные планы достижения технологической независимости и обеспечения стабильных поставок. Правительство также будет активно искать пути создания глобальной сети, чтобы стимулировать изучение зарубежных рынков конкурентоспособными отечественными компаниями. Республика Корея уже предприняла усилия по увеличению экспорта, одновременно снижая зависимость от конкретных стран. В рамках международного сотрудничества в области производства материалов, комплектующих и оборудования Республика Корея будет проводить совместные исследования с США, Израилем и Россией. Будет образована совместная сеть с зарубежными партнёрами для обмена технологиями, информацией и персоналом, запуска совместных проектов и поощрения отечественных компаний к ведению бизнеса в этих странах. Специальный закон, безусловно, проложит путь для всех этих инициатив и ускорит процесс технологической независимости отечественной промышленности.





Республика Корея использует торговую войну с Японией в качестве возможности для повышения уровня своих технологий. Независимо от того, будет урегулирован конфликт или нет, меры поддержки трёх ключевых отраслей должны быть реализованы в качестве важной государственной стратегии.