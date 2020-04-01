Мартовский цикл передач на тему «Женщина в корейской литературе» Выпуск 5 Рассказ «Когда девочка вырастет» писательницы Чо Нам Чжу

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Рассказ «Когда девочка вырастет» писательницы Чо Нам Чжу – это последнее произведение в рамках мартовского цикла передач «Женщина в корейской литературе».









- Говори, если хочешь что-то сказать, - обратилась ко мне Чу Ха.

- Расскажи мне про Хён Сона и школьный комитет.

- Мальчики из класса домогались до нашей одноклассницы. Один из них – Хён Сон, - сообщила Чу Ха. - И это случилось не раз и не два. Ты встречалась сегодня с мамой Хён Сона? Кажется, я знаю, что она сказала, хотя и не слышала. Наверняка это всё неправда. Скорее всего, она тоже всё знает. Просто ей хочется верить.





“내가 자기니까 말해주는 거야.

은비라는 애, 하, 진짜 못쓰겠더라.

자기 주하가 그런 애랑 어울리는 거 알고 있었어?”

“제가, 지금, 처음 듣는 얘기라서, 지금은 뭐라고 대답을 못할 것 같아요.

일단 주하랑 얘기를 좀...”









Произведение начинается со сцены, в которой главная героиня, мама девочки по имени Чу Ха, встречает свою приятельницу, маму Хён Сона - одноклассника дочери. По её словам, Хён Сон сделал фотографию под юбкой Ын Би, подруги Чу Ха. По этому поводу в комитет по школьному насилию поступило заявление о сексуальных домогательствах со стороны Хён Сона. Но его мать настаивала на том, что это была просто грубая шутка сына, а Чу Ха и Ын Би специально спровоцировали одноклассника.









- Ты просишь меня соврать, чтобы Хён Сон смог перейти в хорошую школу?

- Нет, я просто прошу рассказать мне правду, - ответила я Чу Ха. – Тогда я смогу защитить тебя. Одноклассники точно не просто шутили? Мальчики вообще мало о чём думают.

Я хотела также спросить, не подстроена ли была съёмка на телефон дочери, но не стала этого делать.

- Мальчики всегда так делают, - прервала меня Чу Ха. – Они включают телефоны в режим селфи и фотографируют у девочек грудь или ноги. Меня тоже несколько раз так снимали. Знаешь, как неприятно?





“지금 현성이 과고 갈 수 있게 나한테 거짓말을 하라는 거야?”

“아니, 엄마한테는 솔직하게 얘기해달라는 거야.”

“솔직히 말했잖아.

현성이가 일부러 은비 치마 아래로 핸드폰을 들걸핏하면 여자애들 다리나 가슴쪽으로 카메라 뻗으면서 셀카모드로 해서 찰칵찰칵 소리내고 낄낄거린다고.

나도 몇 번 당했어. 기분이 얼마나 더러운지 알아?”

“그래서 너희가 유인한거야?”

“엄마도 똑같네”

“아니! 엄마 똑같지 않아!

너 엄마가 뭘 보고 배우면서 어떻게 자랐는지 몰라?

엄마는 너만할 때부터 성교육 캠프 다니던 사람이야.”

“그랬겠지, 무려 20년전에.

그리고 지금 엄마는 남자애들은 생각이 없다, 이해해줘야 한다,

몰래 사진 찍고 찔낄거리는게 장난이다, 그러는 사람이 됐어.

그런 한심한 소리나 하는 사람이 됐다고.

그러니까 엄마, 업데이트 좀 해”





벌써 20년 전 일이구나.

20년동안 나한테는 무슨 일이 있었던 걸까.









Писательница Чо Нам Чжу родилась в 1978 году. Лауреат XVII литературной премии издательства «Мунхак тоннэ» 2011 года, II молодёжной литературной премии «Хвансанболь» 2016 года. Автор произведения «Ким Чжи Ён, 1982 года рождения».