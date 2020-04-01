Борьба за мой путь (4) 지질해

Диалог недели

최애라(Чхве Э Ра): 나한테 펌프질만 하지 말고.. 너는 뭐 꿈 없냐?

Хватит мне говорить что делать… А у тебя есть мечта?

고동만(Ко Дон Ман): 나? 나야 뭐, 부자.

У меня? Ну, я хочу стать богатым.

최애라(Чхве Э Ра): 아~ 지질해. 근데 지질한 와중에 뭔가 훅 와 닿기는 한다.

Какая же у тебя дешёвая мечта. Но с другой стороны я тебя понимаю.

그럼 너 부자 되면 나중에 나 사모님 시켜줄래?

Если ты станешь богатым, возьмёшь меня в жёны?

고동만(Ко Дон Ман): 야, 내가 너가 이래서 부자를 못 해.

Эй, вот почему я не могу стать богатым.





Фраза недели

지질해

[찌질해, Ччи-чжил-хэ]

Дешевый, скучный, утомительный





Грамматика

지질하다 – прилагательное, которое можно перевести как «скучный, утомительный». В форме разговорной речи -지질해. В нашем диалоге, мы перевели его как «дешёвый, не ценный». Кстати, слово 지질해 читаем как [찌질해 ччичжильхэ].



