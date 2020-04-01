Лидер группы TVXQ Юноюнхо оформил патент на дизайн маски

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26 марта Патентная служба РК официально заявила, что 16 числа зарегистрирован патент на дизайн маски, изобретенный лидером группы TVXQ Юноюнхо. Особенность маски в стиле артиста заключается в отверстии с округленной крышкой. Между тем, 26 марта в свет вышел сольный мини-альбом участника EXO Сухо. Первый сборник творчества с сольным участнием Сухо называется «Автопортрет» (Self-portrait). В него входят шесть песен, включая заглавный мелодичный трек «Давай, любить» (사랑, 하자). А вот новая песня бойз-группы Oneus зажгла зарубежные чарты, включая США, Германию, Испанию, Италию, Голландию, Бельгию, Норвегию и т.д. О подробностях мы расскажем в нашей очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».