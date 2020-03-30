Весна весной, но нужно помнить о выборах!

Сезон Чхонмён и праздник Хансик
2020-04-01
2020-03-30
Эко-парк Тэчжо в Пусане. Местный избирком сделал тропинку на цветочной поляне в виде знака, который ставят в бюллетене, в целях агитации граждан к активному участию в голосовании на выборах в Национальное собрание.
(Yonhap News)
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-02 14:21:51
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