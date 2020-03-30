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Весна весной, но нужно помнить о выборах!

2020-03-30

Новости



Эко-парк Тэчжо в Пусане. Местный избирком сделал тропинку на цветочной поляне в виде знака, который ставят в бюллетене, в целях агитации граждан к активному участию в голосовании на выборах в Национальное собрание.

(Yonhap News)

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