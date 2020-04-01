Сезон Чхонмён и праздник Хансик
2020-04-01
#Мелодии Кореи l 2020-04-01
5 апреля корейцы с давних пор отмечали праздник Хансик, в который принято ездить на кладбище и поминать предков. Примерно на это же время по лунному календарю приходится один из сельскохозяйственных сезонов Чхонмён, возвещавший о наступлении ярких и солнечных весенних дней. Подробнее о том, как отмечали эти два праздника корейцы, вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 457. Сезон Чхонмён и праздник Хансик
* Песня «Чэчжон» – Чхве Ын Хо (вокал)
* Песня «Юсанга» – Ким Ён У (вокал), Квон О Чжун (фортепиано)
* Песня «Хвачхосагори» – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-02 14:21:51
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