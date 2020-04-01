Листая журнал Koreana

ОБРАЗЫ КОРЕИ «Чхимэк»: идеальная пара

Ким Хва Ён





Из-за распространения вируса COVID19 люди в основном проводят время дома, в результате чего в стране резко увеличилось число заказов еду на дом. В Корее – страна, где хорошо развита система доставки еды и продуктов, можно заказать практически любое блюдо. Однако, не смотря на большой выбор меню, все равно самую большую популярность имеет Чхикен (chicken). В РК под этим словом понимается «жаренная курица». Молодые корейцы даже придумали такую фразу, как «Чхиныним» - сочетание слова Чхикен с корейским словом «Ханыним», что обозначает «бог». В сегодняшней статье говорится об этом особо любимом корейцами блюде и его близком друге – пиве.





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Корейцы не дураки выпить. А для каждого вида алкоголя есть своя закуска. Рисовая брага «маккколли» хорошо идёт под жареную в масле лепёшку из маша, корейская водка «сочжу» — под жареную свинину. А вот к пиву полагается жареная курица. Слово «чхимэк», придуманное корейцами для обозначения этого идеального союза, знают даже иностранцы. Оно образовано из первых слогов произносимого на корейский манер английского слова chicken и корейского «мэкчу», т.е. «пиво».





История «чхимэка» довольно короткая. После Корейской войны, ещё вплоть до 1960-х годов, даже яйца были редкостью, не говоря о жареной курице. Первым подобием «чхимэка» была курица-гриль и разливное пиво, которое подавали в открывшемся в сеульском квартале Мёндон в конце 1960-х годов ресторане «Центр питания». Примерно тогда Корея начала импортировать из США мясо-яичные породы кур и корм для них, и в 1970-х годах местом обитания кур стали не дворы, а птицефермы. Начали массово производить кулинарный жир и растительное масло, а потом и пшеничную муку: увеличился импорт пшеницы. И вот, когда были созданы все условия, в 1977 году в цокольном, продуктовом, этаже универмага «Синсеге» открылось предприятие первой корейской франчайзинговой сети жареной курицы «Курица Лима». А в 1984 году на Чон-но появился первый KFC.

«Чхимэк», каким мы его знаем, оформился в 2002 году. Тогда корейская сборная пробилась в полуфинал Чемпионата мира по футболу, проводимого Кореей совместно с Японией, и вся страна превратилась в одну большую вечеринку. Взбудораженные фанаты, собравшись у любого экрана, будь то площадь, ресторан или бар, под пиво с жареной курицей смотрели футбол. Мода на «чхимэк» разошлась сначала по всей стране, а потом на волне халлю, в частности благодаря корейским сериалам, и по всей Восточной Азии.

Но у «чхимэка» есть и оборотная сторона. Курятина в кляре, обжаренная в кипящем масле и щедро посоленная, в сочетании с пивом разжигает аппетит и жажду, приводя к перееданию и злоупотреблению алкоголем. А, значит, любители «чхимэка» рискуют заполучить ожирение, подагру, заболевания сердца и печени. Но все равно в любой точке страны, стоит сделать звонок по телефону, и максимум через полчаса за не очень большие деньги вам доставят жареную курицу и пиво, и перед вами распахнутся ворота рая «чхимэк».





Статья ««Чхимэк»: идеальная пара»





Источник (출처): Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2019)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.