МИД КНДР критикует госсекретаря США Майкла Помпео

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МИД КНДР подверг резкой критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что из-за его «безрассудных высказываний» Пхеньян потерял интерес к диалогу с Вашингтоном. Таким образом северокорейская сторона выразила своё отношение к высказываниям Майкла Помпео на брифинге после совещания министров иностранных дел Большой семёрки, состоявшегося 25 марта в формате видеоконференции. У микрофона – политический обозреватель Ли Чжон Хун.