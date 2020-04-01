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МИД КНДР критикует госсекретаря США Майкла Помпео

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-04-02

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

МИД КНДР подверг резкой критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что из-за его «безрассудных высказываний» Пхеньян потерял  интерес к диалогу с Вашингтоном. Таким образом северокорейская сторона выразила своё отношение к высказываниям Майкла Помпео на брифинге после совещания министров иностранных дел Большой семёрки, состоявшегося 25 марта в формате видеоконференции.  У микрофона – политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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