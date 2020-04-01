Энергетическая ситуация в КНДР

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В рамках усилий по улучшению межкорейских отношений Сеул стремится к активизации экономического сотрудничества с Пхеньяном. Для реализации экономических проектов необходима электроэнергия, но её в КНДР катастрофически не хватает. О ситуации с обеспечением электроэнергией на Севере Корейского полуострова расскажет г-жа Кан Ми Чжин, бывшая северокорейская гражданка, которая работает в интернет-издании Daily NK.