Кандидаты в Национальное собрание приступили к предвыборной агитации

ⓒYONHAP News

2 апреля в полночь по всей стране стартовала официальная предвыборная агитация кандидатов на парламентских выборах, которые пройдут 15 апреля. Предвыборные кампании кандидатов будут проводиться в течение 13 дней по 14 апреля включительно. В первый же день предвыборной агитации главный представитель Демократической партии Тобуро, председатель комитета по борьбе с национальным кризисом Ли Нак Ён встретился с предпринимателями в одном из продуктовых магазинов в сеульском муниципальном округе Чонно-гу. Главный представитель оппозиционной Объединённой партии будущего Хван Гё Ан в ночь с 1 на 2 апреля провёл пресс-конференцию на сеульской площади Кванхвамун, в ходе которой рассказал о своих намерениях в случае избрания. Оба кандидата – Ли Нак Ён и Хван Гё Ан – избираются в сеульском районе Чонно. Предвыборные кампании обеих вышеупомянутых партий будут проходить совместно с Народной партией Тобуро и партией Будущее Кореи, которые были созданы специально для успешного участия в выборах. Миноритарные партии также приступили к агитационной деятельности. Представитель Партии народного благосостояния Сон Хак Кю выступил на площадке для аукционов на рыбном рынке в районе Карак-тон. Встречи с избирателями провели также представители партии Справедливости и Народной партии.

Апрельские выборы станут оценкой работы правительства Мун Чжэ Ина за половину президентского срока. Внимание привлекает и предстоящее противостояние между Ли Нак Ёном и Хван Гё Аном, которые считаются главными кандидатами на следующих президентских выборах. Пока эксперты воздерживаются от однозначных прогнозов. По результатам некоторых социологических опросов, лидирующее количество голосов избирателей может получить правящая партия, однако в последнее время многие ставят под сомнение достоверность опросов. Очевидно, что выборы в Национальное собрание станут серьёзным противостоянием между консервативным и прогрессивным лагерями. Не исключено, что после выборов место правящей партии может занять нынешняя оппозиция.

Предстоящие выборы будут отличаться двумя нововведениями. Прежде всего, впервые применяется взаимосвязанная представительная система распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Кроме того, возрастной ценз избирателей будет снижен до 18 лет. Голосование за рубежом состоится с 1 по 6 апреля, досрочное голосование пройдёт 10-11 апреля.