Правительство РК выплатит пособия 70% южнокорейских домохозяйств

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Правительство РК приняло решение предоставить единовременную финансовую поддержку населению страны, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии COVID-19. 70% из 20 млн южнокорейских домохозяйств получат чрезвычайную помощь в размере до 1 млн вон или 810 долларов. Об этом сообщил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 30 марта на третьем заседании чрезвычайного экономического совета. По предварительным подсчётам, общая сумма чрезвычайной помощи от государства составит свыше 7 млрд долларов, а количество претендующих на помощь домохозяйств – 14 млн. Семьи из одного человека получат 320 долларов, из двух – 485 долларов, из трёх – 645 долларов, из четырёх членов семьи и выше – 810 долларов. Компенсации будут выплачиваться в виде специальных сертификатов или в электронной валюте. Критерием для определения списка получателей помощи станет отметка ниже 150% от среднестатистического дохода. Для семьи из одного человека такой доход составит ниже 2.130 долларов, из двух человек – 3.630 долларов, из трёх человек – 4.695 долларов, из четырёх человек – ниже 5.755 долларов. По данным исследования о финансовом благосостоянии домохозяйств за 2018 год, на долю семей с доходом свыше 150% от среднестатистического дохода приходится 29% домохозяйств. Таким образом, как раз 70% домохозяйств находятся ниже вышеназванной отметки. Наиболее уязвимые слои населения получат дополнительную финансовую помощь помимо вышеупомянутых компенсаций. При этом, если даже человек относится к 70% населения с наименьшим уровнем дохода, но обладает большим имуществом, то он исключается из списка получателей помощи. Для оказания помощи населению правительство РК намерено сформировать дополнительный бюджет размером 5,7 млрд долларов за счёт реструктуризации государственного бюджета этого года. Кроме того, 20% суммы компенсаций будут оплачиваться за счёт средств региональных бюджетов. При нехватке дополнительного бюджета правительству придётся пойти на выпуск государственных облигаций.

Пандемия вируса COVID-19 продолжает наносить огромный удар по отечественной и мировой экономике. Уже сейчас эксперты говорят о большей серьёзности масштабов по сравнению с мировым финансовым кризисом 2008 года. Во всём мире государства выделяют астрономические суммы на поддержку населения и своей экономики, тогда как эксперты прогнозируют отрицательный экономический рост для многих стран мира. Правительство РК уже подготовило ряд мер на сумму 7% от ВВП.