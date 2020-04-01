Южнокорейские школы начнут учебный год в дистанционном режиме

ⓒYONHAP News

Впервые в истории новый учебный год в южнокорейских школах начнётся в дистанционном режиме. Такое решение было объявлено 31 марта министерством образования и центральным штабом по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Решение принималось с учётом текущей ситуации, сложившейся на фоне пандемии вируса COVID-19. 9 апреля к занятиям приступят ученики третьего класса средних школ, а также третьего класса школ старшей ступени. 16 апреля новый учебный год начнётся для учащихся первого и второго классов средних и старших школ, и с четвёртого по шестой класс начальных школ. Ученики с первого по третий класс начальных школ приступят к занятиям 20 апреля. Возобновление работы детских садов отложено на неопределённое время. Кроме того, длительность семестра будет сокращена на 13 учебных дней для учащихся третьих классов школ средней и старшей ступеней, на 19 дней для учащихся с первого по третий класс начальной школы и на 17 дней для всех остальных. Единый государственный экзамен решено отложить на две недели до 3 декабря. Таким образом, впервые в истории 5,4 млн южнокорейских учащихся начнут учебный год полностью в дистанционном режиме.

Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что дистанционное обучение начнётся без особой предварительной подготовки как учащихся, так и учителей. На адаптацию к новому режиму учащимся всех возрастов будет выделено два дня, за которые можно познакомиться с образовательной платформой и содержанием уроков. Церемонии начала семестра также пройдут онлайн. Учащимся, не имеющим устройств для онлайн-уроков, министерство образования намерено оказать поддержку. Предварительный опрос показал, что пока таких учащихся 170 тыс. человек. Те, у кого нет доступа к интернету или принтеру, смогут посещать школьные компьютерные классы при условии строгого соблюдения карантинных мер. Министерство образования также намерено предусмотреть меры для детей-инвалидов и учащихся из мультикультурных семей.

Несмотря на то, что дистанционное образование является сейчас вынужденной мерой, это хорошая возможность для испытания формата будущего образования. В министерстве образования не исключили, что в условиях распространения вируса COVID-19 постепенно в школах будет вводиться система, сочетающая онлайн- и оффлайн-уроки. Оффлайн-обучение по-прежнему остаётся главным форматом южнокорейского образования.