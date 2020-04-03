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Николай Дробот из города Электроугли, часть 2

#Вы в эфире l 2020-04-05

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска

#Радио открывает новый мир

#По семейным стопам

#Природа спасает от суеты

#Всегда только вперёд


Иерусалим

ⓒ Николай Дробот

Музей Бронетанковых войск, Аялон, Израиль

ⓒ Николай Дробот

Памуккале, Турция

ⓒ Николай Дробот

Парк в Калелье, Испания

ⓒ Николай Дробот

Пхукет, у подножия Биг Будды

ⓒ Николай Дробот

Пхукет 2

ⓒ Николай Дробот

Пхукет 3

ⓒ Николай Дробот

Пхукет 4

ⓒ Николай Дробот

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