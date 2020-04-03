Николай Дробот из города Электроугли, часть 2

Общественно-политический деятель Ирина Ли из России
2020-04-03
#Вы в эфире l 2020-04-05
Краткое содержание выпуска
#Радио открывает новый мир
#По семейным стопам
#Природа спасает от суеты
#Всегда только вперёд
Иерусалим
Музей Бронетанковых войск, Аялон, Израиль
Памуккале, Турция
Парк в Калелье, Испания
Пхукет, у подножия Биг Будды
Пхукет 2
Пхукет 3
Пхукет 4
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-04
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