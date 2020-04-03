Новый альбом Ким Сэ Чжон

ⓒ JELLYFISH ENTERTAINMENT

Первую рубрику апреля «Новые альбомы» мы посвятили последней работе очаровательной артистки по имени Ким Сэ Чжон (김세정). Это начинающая певица и актриса, известная по своим выступлениям в составе групп I.O.I и Gugudan (구구단). Она родилась 28 августа 1998 года, дебютировала в возрасте 18 лет, приняв участие в популярном музыкальном телешоу Produce 101 (프로듀스101). Сэ Чжон выступает на сцене вот уже четыре года и имеет в активе большое количество музыкальных альбомов и сборников. Вместе с этим артистка обладает актёрским талантом. В 2017 году она исполнила одну из ролей в сериале «Школа 2017» (학교-2017), а в прошлом году – в сериале «Спой мне свою песню» (너의노래들려줘) телеканала KBS2.

Ким Сэ Чжон уделяет большое внимание сольной карьере. В 2016 году вышел её первый сольный трек «Цветочная дорога» (꽃길), музыку и слова для которого написал популярный певец и продюсер ZICO. 17 марта вышла очередная сольная работа Сэ Чжон, получившая название «хвабун» (화분), которое в переводе с корейского означает «цветочный горшок». В начале рубрики мы прослушали одноимённый заглавный трек, в котором певица рассказывает об эмоциях, полученных, глядя на маленький цветок. Помимо песни «Цветочный горшок» в новый альбом певицы вошли ещё четыре музыкальных композиции. Одна из них называется «Утиные лапки» (오리발). Это вторая песня, прозвучавшая в нашем эфире. В ней Сэ Чжон проводит параллель между тем, что мы видим, и тем, что скрыто от наших глаз. Речь идёт о плывущей по реке утке. С виду она не прикладывает никаких усилий, её передвижения по воде кажутся лёгкими и непринуждёнными, но на самом деле мы можем только догадываться о том, какие усилия прикладывает птица.

Далее в нашем эфире прозвучали два других трека из нового альбома - «Линия горизонта» (스카이라인) и «Встретив тебя во сне» (꿈 속에서 널). Особого внимания заслуживает последняя музыкальная композиция. Сэ Чжон в ней раскрывает тему любовных отношений, а именно чувства к бывшему любимому человеку. Особую атмосферу создают мелодия классической гитары и виолончели в сочетании с чарующим голосом певицы. В целом альбом Ким Сэ Чжон получил очень хорошие отзывы как со стороны музыкальных критиков, так и поклонников артистки. Радует её большой прогресс в музыкальном творчестве. Как утверждает сама Сэ Чжон, большое влияние на её творчество оказывает популярная корейская певица IU, которая является для неё примером. При этом Сэ Чжон стремится к сохранению собственного стиля и индивидуальности. Певица призналась, что любит песни в стиле трот, и, возможно, в будущем мы сможем услышать песни в её исполнении в разных жанрах музыки.