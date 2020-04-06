Группа ONEWE представила коллаборацию с певицей Хва Са

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Бойзбэнд ONEWE (원위) 4 апреля представил сингл «Не знаю» (모르겠다고), записанный совместно с участницей группы MAMAMOO Хва Са (화사). Песня написана участником группы Ли Ги Уком (이기욱), выступающим под псевдонимом CyA. Композиция преобразилась и получила большое внимание благодаря коллаборации с известной исполнительницей Хва Са. Напомним, группа ONEWE повторно дебютировала в 2018 году в составе пяти участников: вокалиста и лидера коллектива Ён Хуна (용훈), гитариста Кан Хёна (강현), барабанщика Ха Рина (하린), вокалиста и клавишника Тон Мёна (동명), бас-гитариста и рэпера CyA (키아).