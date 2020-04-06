Новый сериал телеканала KBS2 «Всё по новой»

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Телеканал KBS2 28 марта представил новый сериал «Всё по новой» (한 번 다녀왔습니다). Телевизионный рейтинг четвёртой серии составил 26%, - сообщает Nielsen Korea. Сериал в юмористической форме повествует о проблемах семейной жизни, а именно, свадьбе, измене и разводе с позиции представителей разных поколений. В первой серии младшая дочь в семье Сонов сразу же после свадьбы становится свидетелем измены мужа. Сериал выходит на телеканале KBS2 каждые выходные в 19:55 по Сеульскому времени.