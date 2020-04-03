Всё по новой (한 번 다녀왔습니다)





Режиссёр: Ли Чжэ Сан

Сценаристы: Ян Хи Сын, Ан А Рым

В ролях: Чхон Хо Чжин, Чха Хва Ён, Ким Бо Ён, Ли Чжон Ын, Ли Мин Чжон и др.

На экранах: с 28 марта 2020 г.

Количество серий: 100 серий

Длина серии: 40 мин





Ежегодно более 320 тысяч пар связывают себя священными узами брака. Примерно каждая третья пара принимает решение о разводе. В ситуации, когда разводиться стало своего рода модой между представителями разных поколений возникает конфликт. Для наших родителей семья представляет наивысшую ценность, для более молодого поколения приоритет имеют собственное счастье и личные интересы. В итоге это влияет на отношение общества к таким вещам как бракосочетание и развод. Сериал «Всё по новой» в юмористической форме повествует об этих и других проблемах семейной жизни с позиции представителей разных поколений.