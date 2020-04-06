Певица Квон Чжин А представила очередной сингл





Певица Квон Чжин А (권진아) 1 апреля представила сингл-альбом, получивший название «Что-то не так» (뭔가 잘못됐어). Это песня о девушке, влюбившейся в молодого человека и сомневающейся в собственных чувствах. В этот раз Квон Чжин А принимала участие в написании слов и музыки для песни, - сообщают в продюсерском агентстве Antenna Entertainment. Сама певица надеется, что песня найдёт отклик в сердцах многих слушателей.