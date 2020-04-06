BTS приняли участие в «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом»

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Участники группы «Бантхан Сонёндан» (BTS) 31 марта приняли участие в передаче телеканала CBS «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом». В этот раз в связи с распространением короновируса ведущий вышел в эфир из временной студии, организованной в его гараже. Во время передачи Джеймс Корден связался по видеосвязи с участниками BTS, которые обратились к своим фанатам по всему миру. Первым выступил J-HOPE. Певец на уверенном английском поделился новостями из жизни участников BTS. Следом лидер группы RM отметил, что сейчас наступила сложная пора для всего мирового сообщества, однако в сложившейся ситуации люди объединились, проявляют уважение и заботу друг о друге. Поприветствовав фанатов, артисты исполнили один из своих хитов под названием Boy With Luv.