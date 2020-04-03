Борьба за мой путь (5) 뜨거워

Диалог недели

양태희(Ян Тхэ Хи): 탁수야. 탁수야 이거, 빨대. 여론 와 막 지금 장난 아니야. 여론이.

Тхак Су, Тхак Су! Вот трубка. Знаешь, в СМИ сейчас такое пишут…

그러면 오늘부터 리벤지 매칭용으로 훈련 스케쥴 좀 짜두라고 그럴까?

Может сказать, чтобы сегодня составили расписание тренировки, нацеленной на реванш?

상대편 기술도 좀 분석하고 또...

Чтобы изучить технику соперника и…

김탁수(Ким Тхак Су): 형, 형은 정신을 못 차리지? 그런 거 같아. 아 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.

Ты еще не понимаешь? Видимо не понимаешь. Ой, горячо. Я же пью холодный.





Фраза недели

뜨거워

[Тты-го-во]

Горячо





Грамматика

뜨겁다 – прилагательное, которое можно перевести как «горячий, жаркий». В форме разговорного стиля речи получается '뜨거워'.





Внимание:

☞ 뜨겁다 в форме неофициально вежливой речи 뜨거워요

☞ 뜨겁다 в форме официально вежливой речи 뜨겁습니다



