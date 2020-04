ⓒ onewe official Facebook





Состав: Ён Хун (용훈), Кан Хён (강현), Ха Рин (하린), Тон Мён (동명), CyA (키아)

Дебют: цифровой сингл «Последняя песня» (Last song)





ГруппаONEWEсостоит из пяти участников: вокалиста и лидера коллектива Ён Хуна (용훈), гитариста Кан Хёна (강현), барабанщика Ха Рина (하린), вокалиста и клавишника Тон Мёна (동명), бас-гитариста и рэпера CyA (키아). Артисты дебютировали в сентябре 2018 года, исполняют музыку в жанреR&B,альтернативного рока и поп-музыки. Их дебютный цифровой сингл называется «Последняя песня» (Last song). Он был исполнен совместно с другим музыкальным коллективомONEUS (원어스). 2019год оказался очень продуктивным для артистов. Было выпущено три музыкальных альбома: два на корейском языке -1/4, 2/4- и один на японском -Reminisce about all. В апреле 2020 годаONEWEвместе с участницей группыMAMAMOOХва Са (화사)представила новый цифровой-сингл «Не знаю» (모르겠다고).