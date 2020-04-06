Шкаф (클로젯)





После смерти матери отец (Ха Чжон У) с маленькой дочкой (Хо Юль) переезжают в новый дом, чтобы начать жизнь с новой страницы. Однако девочка все никак не может выйти из депрессии после смерти мамы, пока однажды ее поведение резко не меняется, и она становится веселой и игривой. Изумленному отцу она говорит, что в шкафу в ее комнате живет ее веселая подружка, и вскоре после этого она загадочным образом пропадает…