Шкаф (클로젯)

Компания Coolssha – производитель инновационных зубных щёток
2020-04-06
#Пять минут о кино l 2020-04-07
После смерти матери отец (Ха Чжон У) с маленькой дочкой (Хо Юль) переезжают в новый дом, чтобы начать жизнь с новой страницы. Однако девочка все никак не может выйти из депрессии после смерти мамы, пока однажды ее поведение резко не меняется, и она становится веселой и игривой. Изумленному отцу она говорит, что в шкафу в ее комнате живет ее веселая подружка, и вскоре после этого она загадочным образом пропадает…
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-06 15:43:27
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >