Компания Coolssha – производитель инновационных зубных щёток

ⓒ COOLSSHA

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим вам компанию Coolssha (쿨샤), чья продукция произвела переворот на рынке электрических зубных щёток. С подробностями – начальник отдела общественных связей компании г-н Пак Сан Чжэ (박상재).





Продукция компании Coolssha - электрические зубные щётки – приобретает особую актуальность в эпоху, когда здоровье людей укрепляется, а продолжительность жизни растёт. Когда мы начали разрабатывать электрические зубные щётки нового поколения, почти все предсказывали, что это будет сложная работа. Некоторые даже советовали нам пересмотреть своё решение. Но мы были уверены в том, что потребители поймут ценность наших щёток, когда начнут ими пользоваться. Мы провели маркетинговые исследования, изучили реакцию потребителей и зарегистрировали патенты, чтобы реализовать нашу корпоративную философию - выпускать на рынок только совершенные продукты. В 2017 году, после 15 лет напряжённой работы, мы выпустили наш первый продукт.







Корейцы традиционно считают здоровые зубы одним из основных жизненных благ. Сегодня на рынке можно увидеть множество зубных щёток, и каждый производитель обещает, что именно его продукт обеспечивает правильный способ чистки зубов. Однако редко встретишь зубную щётку, на разработку которой потребовалось 15 лет. Компания Coolssha тщательно изучила рынок и выяснила, чего именно хотят потребители. Она совершенствовала свою электрическую зубную щётку снова и снова, чтобы создать идеальный продукт.





Люди обычно думают, что в чистке зубов не может быть ничего нового, но это не так. Щётка компании Coolssha состоит из трёх чистящих поверхностей, которые очищают зубы с трёх сторон, одновременно удаляя налёт между зубами и ниже линии дёсен. Это идеальный метод чистки зубов, рекомендованный стоматологами. Возникает реальное ощущение, что зубы идеально чистые. Ещё одно достоинство этой зубной щётки состоит в том, что на чистку зубов требуется в три раза меньше времени, чем при использовании обычных электрических щёток. Ими нужно по очереди чистить переднюю и заднюю стенки зубов, а затем их поверхность. Щётка компании Coolssha покрывает зубы сверху и чистит их одновременно с трёх сторон, что сокращает время чистки.





Электрические зубные щётки с самого начала предназначались для людей с ограниченными возможностями и пожилых, которые своими слабыми руками не могут тщательно почистить зубы. Простые в использовании электрические зубные щётки быстро приобрели популярность. До того, как появился инновационный продукт компании Coolssha, существовали два типа электрических зубных щёток – механические и звуковые. В механических щётках чистящая насадка совершает вращательно-возвратные и пульсирующие движения, очищая поверхность зубов и массируя дёсны. В звуковых щётках колебательные движения щетинок определённой амплитуды и частоты приводят к образованию смеси пасты, воздуха и воды, позволяя очищать межзубные промежутки, в которых обычно скапливается больше всего налёта. Компания Coolssha сделала ещё один шаг вперёд, заставив три чистящие поверхности вращаться одновременно.





ⓒ COOLSSHA

Мы зарегистрировали несколько патентов, в том числе, на технологию одновременного вращения и возвратно-поступательного движения. Для того, чтобы разработать и коммерциализировать эту сложную технологию, потребовалось много времени. Многие думают, что только телевизоры или мобильные телефоны требуют сложных технологий, тогда как электрическим зубным щёткам для работы достаточно миниатюрного электромотора. Для продукции компании Coolssha такое утверждение не подходит, поскольку она изготовлена на основе сверхточных технологий. Это, например, беспроводная зарядка, предотвращение избыточной зарядки и высокий уровень водостойкости. Щётка имеет степень защиты IPX7





Когда три чистящие поверхности – две боковые и одна центральная - касаются зубов, они двигаются вперёд-назад по горизонтали и одновременно смещаются по вертикали. Это действительно автоматическая зубная щётка. Боковые щётки совершают 1.480 возвратно-поступательных и 240 вращательных колебаний в минуту. Центральная щётка совершает 740 возвратно-поступательных колебаний в минуту. Это позволяет тщательно очистить поверхность зубов и межзубные промежутки. Зарегистрировав патенты в 27 странах, продукт компании Coolssha приобрёл мировую известность. В настоящее время инновационные зубные щётки экспортируются в Японию и на Тайвань, ведутся переговоры о начале их продажи в Европе через международный интернет-магазин Amazon. Продукция компании Coolssha привлекла внимание участников международных выставок в США, Гонконге, Японии и Европе. Она активно продаётся на отечественном рынке, бросив вызов таким мировым брендам как Braun и Philips.





Продукция компании Coolssha занимает до 42% южнокорейского рынка онлайн-торговли, что является замечательным достижением. Мы считаем, что наша продукция полностью оправдала ожидания потребителей. Она доступна на рынке онлайн-торговли, в беспошлинных магазинах и сетевых магазинах электроники, таких как Himart, Samsung Digital Plaza и Electro Land. В настоящее время происходит модернизация продукции. Это требует много времени и усилий. Но все сотрудники компании понимают, что инновации - это залог конкурентоспособности и движущая сила успеха. Надеемся, что наш новый продукт станет ещё одной сенсацией на внутреннем и внешних рынках.





Мы с нетерпением ждём нового продукта компании Coolssha, которая совершила переворот на рынке электрических зубных щёток.