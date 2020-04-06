Чрезвычайная помощь южнокорейским домохозяйствам

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Правительство Республики Корея приняло беспрецедентное решение предоставить чрезвычайную помощь домохозяйствам, чтобы они смогли преодолеть экономические трудности, вызванные пандемией вируса COVID-19. Директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль поговорит о том, поможет ли правительственная помощь стимулировать внутреннее потребление.





Решение предоставить чрезвычайную помощь 70% южнокорейских домохозяйств, чьи доходы ниже средних по стране, было принято на третьем заседании чрезвычайного экономического совета, которое состоялось на прошлой неделе под председательством президента страны Мун Чжэ Ина. Домохозяйства из четырёх человек и более получат по 1 млн вон. Это примерно 820 долларов. Домохозяйства из одного человека получат по 400 тыс. вон или 330 долларов, из двух – 600 тыс. вон или 500 долларов, из трёх человек - 800 тыс. вон или 650 долларов. Деньги будут предоставлены в виде подарочных сертификатов или в криптовалюте с ограниченным сроком действия. Эпидемия COVID-19 побудила правительство предоставить денежные выплаты непосредственно людям. Это первая такая денежная выплата, которую осуществляет нынешнее правительство. Следовательно, кризис является более серьёзным, чем когда-либо прежде. Правительство объясняет решение о выделении помощи стремлением уменьшить экономические трудности, которые переживает население, стимулировать потребление и просто поддержать людей.





Согласно плану правительства, объявленному 30 марта, помощь получат 14 млн домохозяйств или более 36 млн человек. Получатели будут определяться по размеру взносов, внесённых в марте в государственный фонд обязательного медицинского страхования. Эти взносы зависят от размера доходов и стоимости имущества, которым владеет застрахованный. Для того, чтобы иметь право на получение пособия, взнос должен составить в марте на семью из одного человека менее 88 тыс. вон или 70 долларов, из двух человек – менее 150 тыс. вон (120 долларов), из трёх человек – менее 195 тыс. вон (160 долларов), из четырёх человек - менее 237 тыс. вон (195 долларов). Между тем, другие страны тоже поддерживают своё население в условиях глобальной пандемии вируса COVID-19.





Все больше стран предоставляют финансовую помощь своим гражданам, чтобы смягчить экономические последствия пандемии вируса COVID-19. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении крупного пакета стимулирующих мер на сумму 2 млрд 200 млн долларов для оказания финансовой поддержки частным лицам и предприятиям. Согласно плану, каждому взрослому американцу выдадут 1.200 долларов. Кроме того, Трамп призвал выделить ещё 2 трлн долларов на поддержку экономики. Если законопроект будет принят, США потратят на преодоление кризиса 4 трлн 300 млрд долларов. Данная сумма практически равна годовому бюджету США, сумма которого составляет 4 трлн 820 млрд долларов.





Правительство Гонконга решило оказать финансовую поддержку каждому постоянному жителю, власти Австралии помогут домохозяйствам с низкими доходами. В США помощь получат 90% всего населения, за исключением лиц с самыми высокими доходами. Япония планирует объявить чрезвычайные экономические меры, включая выплаты жителям страны, в течение этого месяца. Эти специальные меры направлены на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Колоссальный урон нанесён южнокорейской экономике, которая в значительной степени зависит от торговли. Чрезвычайная помощь на сумму 9 трлн 100 млрд вон составляет 0,5% южнокорейского ВВП. Подарочные сертификаты с ограниченным сроком действия придётся использовать, в результате чего внутреннее потребление увеличится. Ожидается, что денежная помощь поможет уменьшить финансовые трудности семьям с низкими доходами, частным предпринимателям и малому бизнесу, пострадавшим от распространения вируса COVID-19. Впоследствии деньги отправятся от частных предпринимателей и небольших магазинов в крупные компании, что создаст благотворный экономический круг. Но есть определённые опасения по поводу того, будут ли выполнены планы правительства.





Сейчас основная задача - обеспечить финансирование чрезвычайного фонда. Центральное правительство и местные органы власти будут нести финансовое бремя в соотношении 8:2. Правительство профинансирует часть пакета помощи за счёт бюджета текущего года, но этого недостаточно. Скорее всего, придётся выпускать государственные облигации. Правительство уже решило продать имеющиеся государственные облигации на сумму более 10 трлн вон, чтобы профинансировать первый дополнительный бюджет объёмом 11 трлн 700 млрд вон или 9 млрд 600 млн долларов. Облигации, покрывающие дефицит, считаются государственным долгом, отношение которого к ВВП в этом случае превысит 40%. В конце концов государственный долг должен быть оплачен нашими налоговыми поступлениями.





Правительство подготовит законопроект о дополнительном бюджете для финансирования программы помощи. Президент говорит, что он будет подготовлен достаточно быстро и одобрен Национальным собранием сразу после парламентских выборов, которые пройдут 15 апреля.





Весь мир находится в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы справиться с кризисом, которого он никогда раньше не испытывал. Чрезвычайные меры должны быть реализованы своевременно. Это буквально вопрос жизни и смерти. Многие согласны с тем, что правительство должно быстро выполнить свою программу и взять ситуацию под контроль. Когда пандемия вируса COVID-19, закончится, остаётся только догадываться. Не до конца ясно, достаточно ли разовой программы стимулирования для облегчения финансового бремени домохозяйств. Пандемия COVID-19 может затянуться. Учитывая эту возможность, правительству необходимо подумать о дальнейших планах.