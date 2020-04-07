Рассказ «Чёрный горшок внутри снеговика» писателя Ким Со Чжина

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Инцидент, который вспоминает герой, произошёл ещё в детстве. Будучи тогда мальчиком, он проснулся ночью, чтобы сходить в туалет, но не мог найти свой горшок, поэтому ему пришлось идти в туалет через весь двор в старых отцовских тапочках.









На обратном пути я неспешно шёл мимо ровно расставленных глиняных бочек с кимчхи, как вдруг наступил на что-то большое под заснеженным старым мешком. Торчавший из снега предмет был строительным инструментом в виде молота. Но вот падая, он угодил прямо на глиняный горшочек, не закопанный в землю, а оставленный просто сбоку. Его крышка безнадёжно разбилась на две части, а на самом горшке появилась огромная трещина. Очевидно, ситуация была непоправимой. О Боже, что же произошло сейчас?!





바지춤을 추스르며 김장독을 가지런히 묻어둔 곁을 어정어정 걸어나오다가

발끝으로 눈 덮인 가마니때기 밑에서 뭔가 묵직한 것을 밟았다.





가마니때기 속에 발을 담근 채

눈을 푹 뒤집어쓰고 벽에 기대 있던 그 기다란 물체는

고개를 발딱 젖히는가 싶더니 옆으로 풀썩 쓰러졌다.





눈이 털려나간 그 물체는 공사판에서 쓰는 빠루라는 연장이었다.

빠루가 넘어지면서 하필이면 땅속에 묻지 않고 그냥 바깥에 놔둔

조그만 짠지 단지를 스치자 뚜껑은 두 동강이 나 떨어졌고

몸통에는 왕금이 좌악 그어졌다.





오오, 하느님 지금 무슨 일이 벌어진 것입니까!









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Прежде мальчик жил спокойной жизнью внутри установленных рамок, пока инцидент с горшком той зимней ночью не разрушил его тёплый, уютный мир. Для героя это был большой психологический шок. Ему казалось, что теперь жизнь поломана и уже не будет прежней.









Но ведь этот старый район – основа воспоминаний, поддерживавших меня всё это время, и он скоро исчезнет. Грубый ковш экскаватора навсегда сотрёт мои хрупкие воспоминания. А я справляю здесь нужду… Это всё, что я могу сделать…

Закончив свои дела, я покинул заброшенный дом и пошёл среди развалин лёгкой, уверенной походкой, как будто атлет, с ног которого отвязали мешки с песком.





나는 누렇게 마른 소금기 자국이 얼비치는 옹색한 항아리 안으로

엉덩이를 비집고 들어가

벽돌과 깨진 장독 쪼가리를 디디고 서서 허리띠를 풀었다.





귀밑이 달아오르도록 용을 쓰느라 기침이 터졌다.

기침이 끝나자 나는 서러운 아이처럼

입꼬리가 비죽비죽 치켜져 올라가는 걸 알았다.





그런데 나는 왜 구린내가 진동하는 깨진 항아리 속에서

똥을 누는데 울고 싶어졌을까.









Писатель Ким Со Чжин (3.12.1963 - 22.04.1997) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Его дебютное произведение – рассказ «Поймать мышь» - было отмечено на весеннем литературном конкурсе газеты «Кёнхян синмун» 1991 года. Автор произведения «Похититель велосипеда» (1996).