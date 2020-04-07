NU'EAST и Seventeen призывают фанатов соблюдать дистанцию

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2 апреля, группы NU'EAST и Seventeen решили присоединиться к кампании соблюдения расстояния между людьми и опубликовали на страничке в социальной сети и фан-клуба измененный логотип с тем, чтобы призвать к соблюдению расстояния между людьми. Между тем, Ким Чжин У на время покинул эстраду, уйдя в армию. Перед уходом артист поблагодарить своих фанатов, попросив позаботиться об остальных участниках группы - Сын Хуне, Мин Хо и Сын Юне. А вот вокалист группы TVXQ Чхеганчханмин выпустил сольный мини-альбом 'Chocolate'. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».