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Влияние традиционной музыки на современные композиции

#Мелодии Кореи l 2020-04-08

Мелодии Кореи


В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 8 апреля вы познакомитесь с мелодиями, которые уже проверены временем и вдохновляют современных музыкантов на написание новых композиций. Вы также узнаете о модернизированных традиционных инструментах и услышите динамичное сочетание европейских и корейских народных инструментов.   


Выпуск 458. Влияние традиционной музыки на современные композиции

* Мелодия «Онхэя» для квартета (композитор Им Чжун Хи) – Ансамбль каягымистов провинции Канвондо (цитра каягым)

* Песня «Ариран» западных провинций Кореи (аранжировка Хван Чжин Чхоля) – Ри Сук Им (флейта коымчодэ), ансамбль «Кымгансан кагыктан» 

* Мелодия «Монгынпхо тхарён» – Чин Сон Су (дудка тхэпхёнсо)

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