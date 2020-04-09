Последние события на Корейском полуострове
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2020-04-09
#Мелодии Кореи l 2020-04-08
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 8 апреля вы познакомитесь с мелодиями, которые уже проверены временем и вдохновляют современных музыкантов на написание новых композиций. Вы также узнаете о модернизированных традиционных инструментах и услышите динамичное сочетание европейских и корейских народных инструментов.
Выпуск 458. Влияние традиционной музыки на современные композиции
* Мелодия «Онхэя» для квартета (композитор Им Чжун Хи) – Ансамбль каягымистов провинции Канвондо (цитра каягым)
* Песня «Ариран» западных провинций Кореи (аранжировка Хван Чжин Чхоля) – Ри Сук Им (флейта коымчодэ), ансамбль «Кымгансан кагыктан»
* Мелодия «Монгынпхо тхарён» – Чин Сон Су (дудка тхэпхёнсо)
Последние события на Корейском полуострове
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09 14:53:04
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