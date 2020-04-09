Рост политического влияния Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР

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Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чон Ына, постепенно становится влиятельной политической фигурой. В начала марта она критиковала политику южнокорейского президента Мун Чжэ Ина от имени официального Пхеньяна. Немного позднее именно она сообщила, что президент США Дональд Трамп направил письмо её брату. По-видимому, Ким Ё Чжон достаточно укрепила свой политический статус, чтобы влиять как на межкорейские отношения, так и на отношения Пхеньяна с Вашингтоном. О том, какую роль играет Ким Ё Чжон в политической жизни КНДР, мы поговорим с политическим обозревателем Чхве Ён Илем.