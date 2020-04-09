Парикмахерские в КНДР

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Многие южнокорейцы, желающие открыть собственный бизнес, открывают парикмахерскую. По данным налоговой службы, в 2017 году в Республике Корея насчитывалось почти 66 тысяч парикмахерских, и все они являются частными. О том, какова ситуация в этой области на севере Корейского полуострова, расскажет госпожа Кан Ми Чжин, сотрудница онлайн-издания Daily NK.