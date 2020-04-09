Парикмахерские в КНДР

Последние события на Корейском полуострове
Рост политического влияния Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР
2020-04-09
#Сближаясь с Севером l 2020-04-09
Многие южнокорейцы, желающие открыть собственный бизнес, открывают парикмахерскую. По данным налоговой службы, в 2017 году в Республике Корея насчитывалось почти 66 тысяч парикмахерских, и все они являются частными. О том, какова ситуация в этой области на севере Корейского полуострова, расскажет госпожа Кан Ми Чжин, сотрудница онлайн-издания Daily NK.
Последние события на Корейском полуострове
2020-04-09
2020-04-09
2020-04-09 14:53:04
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >