Листая журнал Koreana

Храмовая пища: отбросив желания и иллюзии

Трапеза помогает отринуть желания ч.1





Маленьким я сопровождал маму в храм, до которого нужно было идти пешком больше часа. Мама всегда брала с собой зерно, которое вырастила сама на заливных и суходольных полях, чтобы принести его в дар Будде. За три дня до похода в храм, она становилась очень разборчива в еде, в частности не ела мясного. А в день посещения храма, проснувшись на рассвете, тщательно мылась целиком, включая голову — как будто стараясь смыть всю негативную энергию, приставшую к телу и душе.

Несмотря на нежный возраст я не очень противился этим походам, хотя они подразумевали ранний подъём. И частично причиной этому была храмовая пища. Моей первой трапезой в храме, кажется, была каша с красной фасолью. Для такой каши красную фасоль варят, потом толкут, протирают, добавляют рис и опять варят. Та каша «пхатчук» была просто объеденьем. Клёцки из клейкого риса, сделанные в форме яиц, тоже были симпатичные и вкусные. Я до сих пор довольно живо помню, как получил миску этой каши и съел её, сидя рядом с матерью.





Участники программы «темпл-стей» в храме Нэсоса* (уезд Пуан-гун, провинция Чолла-Пукто). Такие программы в Корее проводятся более чем в 130 буддийских храмах. Благодаря им любой желающий может испытать на себе, что значит повседневная жизнь монаха.

Уже взрослым мне часто доводилось бывать в храмах. Иногда — чтобы побеседовать с пожилыми настоятелями, иногда — чтобы написать о каком-либо храме для газеты, а ещё чтобы на время сбежать от опостылевших будней и дать отдых душе и телу. И каждый раз после посещения храма я чувствовал, что очистился душой и телом, стал больше размышлять и меньше желать.





Во время частых походов в храм я узнал, что ведение хозяйства в храме подразумевает множество обязанностей, которые распределены между монахами. Один монах осуществляет общее управление всем хозяйством, другой заваривает чай, а кто-то работает в огороде, отвечает за питьевую воду, разжигает огонь для отопления или готовит еду. Все организованно занимаются своим делом.





Ещё одним открытием было то, что храм почти полностью обеспечивает себя продуктами за счёт труда монахов. Есть даже известное изречение: «День без труда — день без пищи». Как-то я пришёл в храм и обнаружил, что все монахи, закатав рукава, квасят кимчхи. А в другой день они размалывали варёную сою, формовали из неё брикеты и развешивали их для просушки и ферментации.





У входа в храм обычно на столбе главных ворот написано: «Входя в храм через эти ворота, отбрось всё, что знаешь». Это призыв отбросить предвзятое отношение, суждения, усвоенные в мирской жизни, притворство и испорченность. Буддийский храм — это место очищения сознания. Это сознание — широкое, чистое, бесхитростное, уважающее другие формы жизни, щедрое и освободившееся от желаний. Чтобы достичь этого, необходимо быть скромным: скромно есть, скромно спать, скромно одеваться. Эта традиция поддерживалась в течение веков, и каждый раз, когда над ней нависал риск ослабления или прерывания, поднимались объединённые общей идеей монахи. Они разворачивали движение за самоочищение, чтобы монастырская община снова стала чистой. И важным моментом в деле самоочищения было обеспечение самодостаточности храмов, ради чего монахи сами носили воду, заготавливали хворост и сеяли семена в поле.

Мун Тхэ Чжун, поэт

Ан Хон Бом, фотограф





Полный текст статьи «Трапеза помогает отринуть желания»





Источник: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2019)





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