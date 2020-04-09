РК приостанавливает безвизовый режим с рядом стран

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Безвизовый режим будет временно приостановлен в отношении стран, ограничивших въезд на свою территорию для граждан РК. Также будут расширены меры по ограничению въезда в РК иностранцев, не имеющих в этом особой необходимости. Об этом 8 апреля сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в ходе заседания центрального штаба по чрезвычайным ситуациям. На следующий день решение прокомментировали в министерстве иностранных дел и в министерстве юстиции РК. По словам представителей министерств, безвизовый режим будет приостановлен для 90 из 151 стран, наложивших запрет на въезд на свою территорию граждан РК. Из них 56 государств имеют с РК двустороннее соглашение о безвизовом режиме, а 34 государства имеют договорённость о безвизовом въезде в РК для своих граждан. Теперь граждане этих стран должны будут получать визу в южнокорейских диппредставительствах. Представители министерства иностранных дел также пояснили, что эти меры не направлены на полный запрет въезда для иностранцев. Иностранцы с южнокорейской визой смогут въезжать в страну, отметили чиновники. Вышеупомянутые меры вступают в силу 13 апреля.

Ограничительная политика правительства обусловлена тем, что в последнее время многие заражённые вирусом COVID-19 приезжают из-за рубежа. Так, например, из 39 новых случаев заражения, выявленных 9 апреля, 23 случая приходятся на недавно въехавших в страну людей. В связи с этим с 1 апреля правительство РК ввело обязательный карантин для всех въезжающих. Однако уже сейчас их число превысило 40 тыс. человек, что вызывает серьёзные трудности в осуществлении контроля над всеми гражданами и иностранцами в режиме самоизоляции.

Некоторые эксперты высказывают сомнения по поводу необходимости ограничения въезда, поскольку сейчас в страну въезжают преимущественно граждане РК, а приток иностранцев уже значительно снизился. Тем не менее, в условиях массового распространения коронавируса в Северной Америке и Европе подобное решение правительства можно считать неизбежным.