Компании Samsung Electronics и LG Electronics улучшили финансовые показатели в первом квартале

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Несмотря на эпидемию вируса COVID-19 южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics улучшили свои финансовые показатели в первом квартале этого года. По предварительным данным, операционная прибыль Samsung Electronics составила 6 трлн 400 млрд вон (5 млрд 200 млн долларов), что на 7,2% больше, чем в первом квартале прошлого года. Продажи за тот же период составили 55 трлн вон (45 млрд долларов), что на 4,98% больше, чем годом ранее. Компания не предоставила данные по каждому подразделению, однако, по мнению экспертов, наибольший объём продаж и операционная прибыль пришлись на долю полупроводников – 13,9 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Операционная прибыль от смартфонов составила 1,6 млрд долларов, бытовой техники – от 411 млн. до 575 млн долларов. Подразделение дисплеев, однако, зафиксировало убытки из-за падения цен на жидкокристаллические дисплеи и сокращения спроса на органические светодиоды малых и средних размеров.

Финансовые показатели компании LG Electronics намного превзошли ожидания рынка. Несмотря на то, что объём продаж сократился по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года, операционная прибыль выросла на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года и продемонстрировала значительный профицит в отличие от дефицита в предыдущем квартале.

Эксперты считают, что пандемия вируса COVID-19, наоборот, стала причиной улучшения показателей этих компаний. Удалённая работа, онлайн-образование и другие виды деятельности, ставшей дистанционной, лишь подстегнули спрос на полупроводники. Для компании LG Electronics ключевыми факторами можно назвать сезонность и низкую долю продаж в Китае. В первом квартале основной удар коронавируса пришёлся как раз на Китай. Многие китайские предприятия столкнулись с производственными потерями, что положительно сказалось на LG Electronics.

Тем не менее, о благоприятных прогнозах во втором квартале говорить пока рано. Эпидемия коронавируса теперь охватила весь мир, а перенос Олимпиады в Токио может негативно сказаться на всей электронной отрасли. Эксперты предполагают, что во втором квартале показатели обеих компаний ухудшатся. С марта обе компании приостановили работу производственных объектов в других странах. Эпидемия коронавируса в Северной Америке и Европе станет серьёзным испытанием для LG Electronics, ведь на эти регионы приходится 30% и 50% объёма продаж всей компании.