27 стран сохраняют импортные ограничения на товары из РК

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27 стран продолжают сохранять импортные ограничения на товары из РК. Такие данные были опубликованы 8 апреля Корейской ассоциацией торговли. Это на две страны меньше по сравнению с прошлым годом, хотя количество ограничений сохранилось прежним – 211 случаев. 157 из них являются антидемпинговыми мерами, 45 – протекционистскими и 9 – компенсационными пошлинами. Больше всего ограничений приходится на США (43 меры), затем на Индию (32) и Китай (17). Далее следуют Турция, Канада, Индонезия и Бразилия. По категориям товаров наибольшие ограничения направлены на продукцию из стали и металлов (98 случаев), на химические продукты (43), пластик и резину (25), текстильную продукцию (13), электронику и электротехническую продукцию (8). Кроме того, за период с января по март этого года на рассмотрение о возможности введения импортных ограничений было отправлено ещё семь дел в пяти странах. Три из них рассматриваются в США, остальные – в Филиппинах, Пакистане, Малайзии и Мексике.

Импортные ограничения по отношению к РК – не новость для отечественных производителей. Из-за высокой конкуренции южнокорейским компаниям часто приходится сталкиваться с подобными мерами. В частности, после прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон выбрал курс на политику протекционизма, что ещё больше усугубило положение отечественных экспортёров. В настоящее время пандемия вируса COVID-19, нанёсшая наибольший удар по Северной Америке и Европе, всё сильнее затягивает мировую экономику в кризис. Эксперты считают, что для преодоления трудностей странам необходимо расширять свободную торговлю и укреплять международное сотрудничество. Однако пока практически осуществить подобные шаги сложно, так как из-за всемирного распространения коронавируса страны закрывают границы и останавливают авиасообщение. Другими словами, на деле политика протекционизма сейчас только усиливается. Насколько большим окажется ущерб для южнокорейских производителей, покажет время.