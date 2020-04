Свежий обзор творчества группы WINNER

ⓒ YG Entertainment

Вторая рубрика апреля «Звёзды K-POP» посвящена творчеству группы WINNER (위너). Она была создана при участии продюсерского агентства YG Entertainment. Нынешние участники группы Ли Сын Хун (이승훈), Ким Чжин У (김진우), Кан Сын Юн (강승윤) и Сон Мин Хо (송민호) в 2013 одержали победу в передаче WIN: WHO IS NEXT музыкального телеканала Mnet и получили право выступать в составе группы WINNER. Спустя год упорных тренировок и репетиций ребята наконец дебютировали в августе 2014 года. За шесть лет они выпустили три студийных, а также большое количество мини-альбомов и синглов. Первая работа получила название 2014 S/S. Десять песен в составе пластинки получили очень хорошие отзывы. В особенности поклонникам группы понравился заглавный трек «Пустота» (공허해), повествующий о печальной истории расставания с любимым человеком. Неповторимое звучание гитары в сочетании с очаровательным вокалом участников группы покорили сердца южнокорейцев, благодаря чему песня заняла первые места в музыкальных чартах страны. И в качестве первой композиции рубрики мы прослушали эту песню.

Все участники группы обладают не только выдающимися вокальными данными, но и музыкальным талантом. Если взглянуть на ранее выпущенные группой альбомы, можно заметить, что участники WINNER принимают активное участие в написании слов и музыки к песням, а также в их продюсировании. Дебютировав в 2014 году, ребята задали высокую планку, и после этого в их творчестве возникает продолжительная пауза. В течение всего 2015 года артисты работают над новым альбомом, принимают участие в различных сериалах. Вскоре появляется весть о выходе нового альбома EXIT: E, релиз которого состоялся в феврале 2016 года. В него вошли пять песен с двумя заглавными треками Baby Baby и «Сентиментальный» (센치해). Особую популярность получила последняя песня, которая следом прозвучала в нашем эфире.

В целом 2016 год выдался непростым для участников WINNER. Дело в том, что ноябре бывший участник группы Нам Тхэ Хён (남태현) не стал продлевать контракт с YG Entertainment, в результате чего WINNER начали выступать вчетвером. Несмотря на это, ребята продолжали упорно работать, и вскоре вышли два мини-альбома Fate number for и Our twenty for. Позднее, в 2018 году, WINNER записывает вторую студийную пластинку и сингл «Миллионы» (Millions). Последняя композиция написана в жанре танцевальной поп-музыки, она представляет своего рода любовное послание, обращённое к возлюбленной. Далее в нашем эфире прозвучали две песни группы WINNER - «Миллионы» и So So

Участник группы Ким Чжин У 2 апреля был призван в армию и сейчас проходит курс молодого бойца в одной из военных частей провинции Чхунчхон-Намдо. Через четыре недели он приступит к исполнению своих обязанностей в рамках альтернативной срочной службы. В связи с этим участники группы сделали подарок своим поклонникам, выпустив третий студийный альбом. В него вошли двенадцать песен. Одна из них называется Hold (뜸). Композиция написана в жанре трэп, она описывает ситуацию в отношениях между мужчиной и женщиной, когда, вроде бы, они испытывают друг к другу симпатию, но ещё не являются парой. По-корейски это называется «ссом». Песня отлично подойдёт для весеннего настроения, когда наши чувства пробуждаются вместе с природой. В завершение рубрики мы прослушали песню Hold в исполнении группы WINNER.