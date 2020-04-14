



Дата рождения:18 июля 1997 г.

Дебют: «Вижу только тебя» (그대만보여요)





Квон Чжин А родилась в 1997 году в Пусане. Окончила женскую среднюю школу Емун. В 2013 году приняла участие в третьем сезоне музыкального конкурса KPOP STAR, в котором заняла почётное третье место. После его окончания подписала контракт с известным продюсерским агентством Athena Entertainment. 19 апреля 2014 года дебютировала с саундртеком к сериалу «Вы окружены» (너희들은포위됐다) – «Вижу только тебя» (그대만보여요). Музыку к песне написал сам руководитель Athena Entertainment Ю Хи Ёль (유희열). Квон Чжин А выпустила два студийных альбома «Смешная ночь» (웃긴밤) и «Твой образ» (너의모양). Первый вышел в сентябре 2016 года, второй – в сентябре 2019 года. Певица также исполнила ряд саундтреков к сериалам «Дневник молодожёнов» (신혼일기), «Природа мело» (멜로가제칠). В 2020 году вышел её последний сингл под названием «Что-то не так» (뭔가잘못됐어).