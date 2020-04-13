Что такое «чипкхок челлендж» или как провести время в период изоляции?

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Участник группы «Бантхан Сонёндан» (BTS) V принял участие в «Чипкхок Челленджи (Challenge)». «Чипкхок» по-корейски обозначает «остаться дома». 5 апреля на официальном аккаунте певца в Twitter появился видеоролик, на котором артист танцует дома перед телевизором, подпевая песню Closer. За четыре дня видеоролик набрал более 10 млн просмотров. Если вам скучно дома, можете, к примеру, поговорить с телевизором, - пишет V. Таким образом он хотел показать, что соблюдать социальную дистанцию, не покидая пределы дома, не так уж сложно. Примеру V последовали фанаты BTS не только в Корее, но и в других странах. Они поддержали идею артиста и опубликовали в социальных сетях схожие видеоролики о том, как они проводят время дома. Стоит отметить большое влияние BTS на «армию» своих поклонников. Так, в феврале этого года BTS совершила крупное денежное пожертвование фонд корейской ассоциации по вопросам ликвидации стихийных бедствий. По словам представителей организации, общая сумма денежных пожертвований, сделанных «армией» поклонников BTS, составила почти 400 тыс. долларов. Все средства были использованы для помощи пострадавшим от коронавируса COVID-19.