Чи Мин из BTS принял участие в водородной кампании Hyundai Motors

Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)
2020-04-14
Участник группы «Бантхан Сонёндан» (BTS) Чи Мин принял участие в водородной кампании Hyundai Motors. В полуминутном видеоролике, опубликованном 8 апреля, при помощи рукописного послания For rest сообщается о красоте лесной природы и важности защиты окружающей среды. Суть данной кампании раскрывает верность Hyundai Motors концепции экологичной мобильности, а также её стремление к развитию водородных технологий для каждого человека на планете. Ранее на официальном канале компании были опубликованы подобные видеоролики с другими участниками группы BTS.
2020-04-14
2020-04-13
2020-04-13
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