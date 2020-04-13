Чи Мин из BTS принял участие в водородной кампании Hyundai Motors

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Участник группы «Бантхан Сонёндан» (BTS) Чи Мин принял участие в водородной кампании Hyundai Motors. В полуминутном видеоролике, опубликованном 8 апреля, при помощи рукописного послания For rest сообщается о красоте лесной природы и важности защиты окружающей среды. Суть данной кампании раскрывает верность Hyundai Motors концепции экологичной мобильности, а также её стремление к развитию водородных технологий для каждого человека на планете. Ранее на официальном канале компании были опубликованы подобные видеоролики с другими участниками группы BTS.