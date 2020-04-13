Корейские звёзды читают сказки для детей

ⓒ Save the Children

Корейские артисты приняли участие в общественной кампании Save with stories. 9 апреля в социальной сети Instagram появились видеоролики, на которых певцы и артисты читают вслух детские сказки. Первой участие приняла актриса Юн Со И (윤소이). Она прочитала сказку «Очаровательные картинки Пепе» (페페의 멋진 그림). Далее её примеру последовали ещё 16 артистов, включая Ли Хе Ри (이혜리), Ким Чжун Су (김준수), Генри (헨리), Пак Кён Рим (박경림). Сейчас, в условиях распространения коронавируса, многие дети вынуждены находиться в четырёх стенах и не могут выйти на улицу, поэтому таким образом мы хотели помочь ребятам, - отмечают артисты. Добавим, что во время действия компании проводился сбор благотворительных средств через отправку смс-сообщений. Полученные деньги будут использованы для помощи малообеспеченным семьям, испытывающим трудности в условиях распространения COVID-19.