Хо Га Юн из 4minute сыграла главную роль в фильме «Найти»

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Актриса, бывшая участница гёрл-группы 4minute Хо Га Юн исполнила роль в фильме «Найти» (서치 아웃), премьера которого состоится 15 апреля. Это первый фильм с её участием в главной роли. Сюжет фильма повествует о преступлениях в социальных сетях. Хо Га Юн в роли хакера по имени Ну Ри расследует серию загадочных самоубийств. По словам самой актрисы, участие в фильме заставило её задуматься о том, какие преступления могут произойти в соцсетях, так широко вошедших в нашу жизнь. Её партнёрами по сцене стали два других актёра - Ли Си Он и Ким Сон Чхоль. По словам актрисы, они оказали ей большую поддержку во время съёмок фильма, рассказывает актриса. Напомним, Хо Га Юн снимается в кино с 2016 года, после распада группы 4minute. В ближайшее время артистка планирует сосредоточить внимание на актёрской деятельности.