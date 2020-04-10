Очередь у избирательного участка

Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)
2020-04-14
2020-04-10
10 апреля, первый день проведения досрочного голосования на выборах в Национальное собрание РК 21-го созыва. Военнослужащие по очереди проходят в избирательный участок в культурно-спортивном комплексе Ёнму в провинции Чхучхон-Намдо, предварительно проверяя температуру тела.
(Yonhap News)
2020-04-14
2020-04-13
2020-04-13
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