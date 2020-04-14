Борьба за мой путь (6) 믿음직해요

Диалог недели

장예진(Чан Е Чжин): 저 전 남친이 바람 피워서 헤어졌거든요.

Я рассталась с бывшим, потому что он мне изменял.

김주만(Ким Чжу Ман): 네, 그러세요?

И что?

장예진(Чан Е Чжин): 그래서 그런가 이상하게 대리님이 그렇게 막 철벽 치면 더 믿음직해요.

Не знаю, может, поэтому, когда вы от меня отрекаетесь, я вам больше доверяю.

김주만(Ким Чжу Ман): 네?

Что?

장예진(Чан Е Чжин): 다른 여자들한테도 다 그럴 거 같아서... 그래서 더...

Кажется, что вы ко всем девушкам так относитесь… поэтому больше…

김주만(Ким Чжу Ман): 더?

Больше?

장예진(Чан Е Чжин): 더 좋아요. 사귀고 싶어요.

Больше вы мне нравитесь. Хочу с вами встречаться.





Фраза недели

믿음직해요

[Ми-дым-чжик-хэ-ё]

Я доверяю





Грамматика

믿음직하다 – это прилагательное, которое переводится как «очень надежный, достойный доверия». Здесь к основе믿 от глагола 믿다 «доверять» присоединен суффикс -음직, в результате чего появилось прилагательное 믿음직하다. Таким образом, суффикс –음직, сочетая с основой глагола, образует прилагательное. Плюс, окончание неофициально-вежливой стили речи -해요. И все вместе получается 믿음직해요.





Внимание:

Форма разговорной речи: основа глагола + 아 или 어

Форма неофициально вежливой речи: основа глагола + 아 или 어+요

☞ 믿음직하다 в форме разговорной речи 믿음직해

☞ 예쁘다(красивый) в форме разговорной речи: 예뻐

☞ 예쁘다(красивый) в форме неофициально вежливой речи: 예뻐요



