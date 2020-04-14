Борьба за мой путь (6) 믿음직해요

Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)
2020-04-14
#Говорим как герои сериалов l 2020-04-12
Диалог недели
장예진(Чан Е Чжин): 저 전 남친이 바람 피워서 헤어졌거든요.
Я рассталась с бывшим, потому что он мне изменял.
김주만(Ким Чжу Ман): 네, 그러세요?
И что?
장예진(Чан Е Чжин): 그래서 그런가 이상하게 대리님이 그렇게 막 철벽 치면 더 믿음직해요.
Не знаю, может, поэтому, когда вы от меня отрекаетесь, я вам больше доверяю.
김주만(Ким Чжу Ман): 네?
Что?
장예진(Чан Е Чжин): 다른 여자들한테도 다 그럴 거 같아서... 그래서 더...
Кажется, что вы ко всем девушкам так относитесь… поэтому больше…
김주만(Ким Чжу Ман): 더?
Больше?
장예진(Чан Е Чжин): 더 좋아요. 사귀고 싶어요.
Больше вы мне нравитесь. Хочу с вами встречаться.
Фраза недели
믿음직해요
[Ми-дым-чжик-хэ-ё]
Я доверяю
Грамматика
믿음직하다 – это прилагательное, которое переводится как «очень надежный, достойный доверия». Здесь к основе믿 от глагола 믿다 «доверять» присоединен суффикс -음직, в результате чего появилось прилагательное 믿음직하다. Таким образом, суффикс –음직, сочетая с основой глагола, образует прилагательное. Плюс, окончание неофициально-вежливой стили речи -해요. И все вместе получается 믿음직해요.
Внимание:
Форма разговорной речи: основа глагола + 아 или 어
Форма неофициально вежливой речи: основа глагола + 아 или 어+요
☞ 믿음직하다 в форме разговорной речи 믿음직해
☞ 예쁘다(красивый) в форме разговорной речи: 예뻐
☞ 예쁘다(красивый) в форме неофициально вежливой речи: 예뻐요
2020-04-14
2020-04-13
2020-04-13
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네, 칠문 있어요. 남보 원: 밍기는 누구에요? 보기: "밍기네", "밍기여동생", "밍기가 밥을 안사네"...
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