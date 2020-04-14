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Найти (서치 아웃)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-04-13


Режиссер: Квак Чон

Жанр: триллер

В ролях: Ли Си Он, Ким Сон Чхоль, Хо Га Юн

Премьера: 15 апреля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Два молодых парня Сон Мин и Чун Хёк проживают в общежитие. Один из них готовится к поступлению на работу в полицию, другой – к трудоустройству в одну из корейских компаний. Однажды их соседка по общежитию совершает самоубийство. Вскоре ребята через социальные сети получают сообщение от имени умершей. Заподозрив что-то неладное, они начинают собственное расследование. На помощь им приходит хакер по имени Ну Ри. Вскоре ребята сами становятся целью неизвестного преступника.

Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
Найти (서치 아웃)
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