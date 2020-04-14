Найти (서치 아웃)

Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)
2020-04-14
#Новости шоу-бизнеса l 2020-04-13
Режиссер: Квак Чон
Жанр: триллер
В ролях: Ли Си Он, Ким Сон Чхоль, Хо Га Юн
Премьера: 15 апреля 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Два молодых парня Сон Мин и Чун Хёк проживают в общежитие. Один из них готовится к поступлению на работу в полицию, другой – к трудоустройству в одну из корейских компаний. Однажды их соседка по общежитию совершает самоубийство. Вскоре ребята через социальные сети получают сообщение от имени умершей. Заподозрив что-то неладное, они начинают собственное расследование. На помощь им приходит хакер по имени Ну Ри. Вскоре ребята сами становятся целью неизвестного преступника.
2020-04-14
2020-04-13
2020-04-13
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