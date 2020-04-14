Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)

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Сегодня мы подробнее узнаем о таких известных корейских актерах как Ха Чжон У и Ким Нам Гиль. Ха Чжон У, несмотря на то, что его дебют состоялся относительно недавно, уже успел сняться в большом количество фильмов, завоевав себе славу отличного актера в боевиках и остросюжетных фильмах, а Ким Нам Гиль, хоть и мало знакомый российскому зрителю по фильмам, возможно, будет известен по телепередаче «Экипаж Сибирь», где он вместе с другими известными корейскими актерами проехал на поезде по Транссибирской железной дороге.