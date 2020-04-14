Компания Hyundai Sungwoo Solite – производитель аккумуляторов

Ха Чжон У и Ким Нам Гиль (클로젯 주연배우 하정우와 김남길)
2020-04-14
#Бизнес и технологии l 2020-04-13
Сегодня мы представим вам компанию Hyundai Sungwoo Solite (현대 성우 쏠라이트), которая производит аккумуляторы. У микрофона г-н Ма Сон Мин из отдела общественных связей компании.
Начиная с прошлого года, наша продукция занимает первое место в категории аккумуляторов премии Korean Brand Star. Награды, которые присуждаются наиболее представительным брендам в каждой отрасли, присуждает рейтинговое агентство по оценке брендов Brandstock. Продукция Hyundai Sungwoo Solite получила высокие оценки в категориях узнаваемости бренда, предпочтений потребителей, надёжности, уровня удовлетворённости и намерений совершать покупки. Продукция компании отличается высокой производительностью и экономичностью, что соответствует потребностям клиентов. Компания расширила спектр свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов и сократила расходы за счёт постоянного технологического развития, способствуя повышению ценности бренда. Она повысила узнаваемость своего бренда благодаря собственной гоночной команде Indigo Racing Team, которую знают в Корее и за её пределами.
Аккумуляторы Hyundai Sungwoo Solite – гарантия качества. До того, как начать производство аккумуляторов, компания накопила опыт производства запчастей для автомобилей.
Предшественницей Hyundai Sungwoo Solite была компания «Кёнвон саноп» (경원 산업), основанная ещё в 1979 году. Она росла, развивая технологии и улучшая качество продукции, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям как в стране, так и за рубежом. Она поставляла продукцию отечественным компаниям Hyundai Motor и Kia Motors, диверсифицировала рынки сбыта за рубежом. Компания увеличила продажи на мировом рынке автомобильных запчастей через свою торговую сеть, охватывающую Ближний Восток, Азию, Европу, Северную, Центральную и Южную Америку, Африку и Океанию. Hyundai Sungwoo Solite входит в состав Hyundai Sungwoo Group, у которой есть другие дочерние компании, в частности, Hyundai Sungwoo Casting.
Современный автомобиль состоит из более чем 20 тысяч компонентов. Без качественных деталей автомобильная промышленность не может существовать. Аккумуляторы – основную продукцию Hyundai Sungwoo Solite – называют «сердцем» автомобилей
Компания производит аккумуляторы для широкого спектра применения – в промышленности, для сельскохозяйственных машин и судов. В частности, важным свойством автомобильных аккумуляторов является возможность обеспечения надёжного зажигания. Аккумуляторы Hyundai Sungwoo Solite не подведут даже в зимние холода. Помимо завода в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, компания имеет свой собственный исследовательский центр. Его сотрудники сосредоточены на повышении качества продукции и конкурентоспособности путём развития ключевых технологий батарей. Компания тесно сотрудничала со своими партнёрами в стране и за рубежом, часто приглашала инженеров из-за рубежа. Это позволило наладить выпуск востребованных продуктов для удовлетворения потребностей рынка. Главное достоинство Hyundai Sungwoo Solite заключается в постоянных усилиях по развитию технологий и учёту мнений клиентов.
Продукция Hyundai Sungwoo Solite считается стандартом для автомобильных аккумуляторов. Это крупнейший поставщик аккумуляторов для двух ведущих южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors. Компания производит различные типы аккумуляторных батарей. Аккумуляторы для судов не подвержены коррозии морской водой и минимизируют саморазряд. Аккумуляторы закрытого типа, не требующие технического обслуживания, предназначены для промышленного использования, в то время как аккумуляторы для сельскохозяйственных транспортных средств обеспечивают надёжное зажигание. Компания имеет 24 патента на технологии производства аккумуляторов. Она работает над новыми видами продукции, чтобы эффективно удовлетворять потребности клиентов и лидировать на рынке.
Hyundai Sungwoo Solite экспортирует свою продукцию с 80-х годов. Её можно встретить в разных уголках мира - на Ближнем Востоке и в Африке, где высокая температура воздуха круглый год, а также в России, где зимой холодная погода. В ответ на растущий спрос на высокопроизводительные аккумуляторы мы будем наращивать продажи. Все производители хотят получить новые технологии, но немногие реализуют это желание на практике. Мы не только заботимся о количественном росте, но и повышаем конкурентоспособность продукции. Основываясь на новых технологиях, мы будем более чутко реагировать на рыночные тенденции. Мы будем активно завоёвывать рынок автомобильных запчастей как у себя в стране, так и за рубежом, чтобы стать производителем наиболее конкурентоспособных аккумуляторов.
С момента своего основания компания Hyundai Sungwoo Solite производит аккумуляторы, желая поддержать отечественную автомобильную промышленность. Теперь она собирается завоевать лидерство на мировом рынке аккумуляторов
2020-04-14
2020-04-13
2020-04-13
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