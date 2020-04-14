Южнокорейский экспорт в условиях пандемии вируса COVID-19

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Несмотря на то, что глобальная пандемия вируса COVID-19 потрясла мировую экономику, экспортные показатели в Республике Корея в прошлом месяце оказалась лучше, чем ожидалось. Правда, в разных отраслях экономики положение складывалось по-разному. Ситуацию проанализирует директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





К счастью, пандемия вируса COVID-19 оказала ограниченное влияние на южнокорейский экспорт. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, объём поставок из Республики Корея составил в марте 46 млрд 900 млн долларов, что всего лишь на 0,2% меньше показателя того же месяца прошлого года. Ситуация в экспорте оказалась лучше, чем в четвёртом квартале прошлого года, что вселяет надежду на восстановление экономики. Несмотря на глобальное распространение вируса COVID-19, южнокорейский экспорт оказался практически на том же уровне, что и в марте прошлого года.





Итак, вопреки опасениям по поводу серьёзного сокращения зарубежных поставок, мартовский экспорт сократился весьма незначительно. Например, в начале февраля средний дневной экспорт в Китай сократился до 360 млн долларов, но на третьей неделе марта его объём вернулся к январскому уровню, составив 450 млн долларов. Экспорт в США и Европу также практически не изменился, несмотря на быстрое распространение вируса в этих регионах. Произошло заметное увеличение продаж электроники и потребительских товаров, связанных с лечением инфекционных заболеваний.





Поставки полупроводников, компьютеров и прочей продукции, произведённой на основе информационных технологий, в марте увеличились. Экспорт компьютеров, в частности, вырос более чем на 80%, так как многие перешли на удалённую работу и онлайн-обучение. Экспорт товаров, связанных с профилактикой вируса COVID-19, также значительно увеличился. Распространение вируса привело к росту мирового спроса на дезинфицирующие средства для рук, которые хорошо продаются в разных частях света. Многим странам необходимы высокоэффективные тест-системы на вирус COVID-19, которые разработаны отечественными биологическими фирмами раньше других. Например, Объединённые Арабские Эмираты закупили диагностические комплекты южнокорейского производства на государственном уровне. Их продажи растут.





Южнокорейские дезинфицирующие средства для рук и тест-системы на вирус COVID-19 пользуются спросом во всём мире. В частности, экспорт дезинфицирующих средств для рук составил в марте более 5,5 млн долларов, что в шесть раз больше, чем в том же месяце прошлого года. Поставки тест-систем составили в марте 48 млн 650 тыс. долларов, что на 117% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 8 апреля, в общей сложности 126 стран выразили желание закупить тест-системы на COVID-19 южнокорейского производства или получить их в качестве гуманитарной помощи. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что южнокорейское медицинское оборудование поможет сдержать распространение вируса. Рост экспорта отмечен и в других областях.





В условиях пандемии вируса COVID-19 значительно увеличился экспорт косметической продукции. Никто не ожидал резкого роста поставок косметики в Китай, где многие местные жители, оказавшиеся в карантине, решили позаботиться о своей коже. В результате Китай импортировал гораздо больше косметики, чем раньше. Хорошо продавалась за рубежом и продукция пищевой промышленности. Готовясь к возможному карантину, жители многих стран хорошо покупают южнокорейские консервы и лапшу быстрого приготовления. Экспорт этих продуктов растёт гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось. Таким образом, кризис даёт новые возможности.





Поставки южнокорейской косметики достигли в марте рекордного уровня в 765 млн долларов, увеличившись на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и на 30% в годовом исчислении. В то время как люди во многих странах мира накапливали предметы первой необходимости, готовясь к карантину, в Республике Корея, нет панического спроса. В этой связи многие страны выразили желание закупить южнокорейские товары. Так, Сингапур намерен импортировать туалетную бумагу, а США - лапшу быстрого приготовления. Есть спрос на южнокорейский рис. Однако не все экспортёры выиграли от пандемии вируса COVID-19.





Некоторые отрасли пережили снижение зарубежных продаж. Так, поставки нефтехимической продукции резко сократились из-за падения мировых цен на нефть. Продажи автомобилей снизились, так как люди воздерживаются от передвижения, предпочитая оставаться дома. Как правило, потенциальные покупатели приходят в автомагазины несколько раз, чтобы тщательно изучить различные модели, прежде чем купить дорогой товар. Но сегодня люди стараются поменьше выходить на улицу, поэтому автомобильный рынок в не очень хорошей форме.





Поставки нефтепродуктов, одной из ключевых статей южнокорейского экспорта, резко упали. Зарубежные поставки пяти отечественных автопроизводителей снизились в марте на 21%. Ряд производителей запчастей пострадали от сбоев в мировой торговле и цепочках поставок. Остановлены заводы за рубежом. К сожалению, в апреле может произойти ухудшение ситуации с экспортом, поскольку вирус COVID-19 быстро распространился в США и большинстве европейских стран, начиная оказывать негативное влияние на мировую экономику. Южнокорейское правительство планирует выделить как минимум 36 трлн вон или 33 млрд долларов на оказание помощи отечественным экспортёрам. Предпринимаются усилия для стабилизации финансового рынка и сохранения рабочих мест. Будем надеяться на то, что удастся избежать хотя бы резкого сокращения экспорта, который является основой отечественной экономики.