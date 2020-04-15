AOMG провел трансляцию в режиме нон-стоп для сбора благотворительных средств

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Домашняя изоляция может быть веселой! Хип-хоп лейбл AOMG провел прямую трансляцию в режиме нон-стоп, приняв участие в кампании социального дистанцирования, нацеленной на предотвращение распространения вируса. Трансляция проводится для сбора средств на благотворительность. Между тем, молодая группа MCND собирает фанатов со всего мира новым синглом 'Spring'. А вот певец Син Сын Хун отмечает 30-летний юбилей музыкальной карьеры и в честь этой знаменательной даты выпустил альбом 'My personas'. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».