Листая журнал Koreana

Храмовая пища: отбросив желания и иллюзии

Трапеза помогает отринуть желания ч.2





Во время приёма пищи в храме, где едят не всё и помалу, существует определённый этикет. Здесь едят молча, пустые разговоры не допускаются. Нужно сосредоточиться на самом процессе еды. В этом смысле для меня стали особым опытом утренние приёмы пищи в храме Хваом-са на горе Чири-сан в провинции Чолла-Намдо и в храме Вольчжон-са на горе Одэ-сан в провинции Канвон-до. Утром, когда свирепствовал зимний холод, я ел в полном молчании свой рис с несколькими «панчханами», не отвлекаясь на пустую болтовню. И тогда я увидел своё ясное сознание и своё нагое тело, которое «пережёвывало» пищу, принимая её. И вдруг я задумался — зачем я родился и живу в этом мире? И от этого даже слезы навернулись на глаза.





«Наставления новым монахам» — это книга, которую написал монах Чин Уль (1158—1210) в эпоху Корё. В ней содержатся предписания для монахов по поводу жизни в монастыре и, в частности, упоминается этикет за столом:





«За едой, когда пьёшь или пережёвываешь пищу, делай это беззвучно; будь аккуратен, когда берёшь или кладёшь палочками еду; не поднимай головы и не смотри по сторонам; не проявляй приязни к вкусной еде или неприязни к невкусной; ешь молча, не разговаривая и не позволяя пустым мыслям забивать твою голову; осознай, что ты получаешь и ешь пищу только для того, чтобы не дать телу истощиться и чтобы достичь просветления».





Для любого человека, монаха или мирянина, трапеза в храме — это просто практика очищения сознания. Иногда в храмах готовят особую пищу для монахов. Мне посчастливилось несколько раз попробовать эти блюда. В жаркие летние дни монахов потчуют лапшой «куксу» или супом с картофельными клёцками или клейким рисом. Лапша особенно популярна у монахов — стоит им услышать слово «куксу», как их лица расплываются в улыбке.

Помимо пищи, я люблю и чай, которым угощают в храмах. Как-то весной много лет назад, когда я заехал в храм Сильсан-са в Намвоне в провинции Чолла-букто, монах, работавший в поле, тепло поприветствовал меня и предложил чашку зелёного чая, в которой плавал маленький цветок сливы. Я до сих пор чувствую аромат того чая.





Важная часть программ «темпл-стей» — чайная церемония, во время которой участники слушают проповедь, за которой следует беседа. Это редкая возможность для обычных людей пообщаться с монахами, живущими в горных храмах.

В последнее время храмовая пища набирает популярность. Наверное, стоит порадоваться тому, что в нашем обществе распространяется тенденция, когда люди стараются не переедать и не злоупотреблять обработанными продуктами. Приятно видеть и то, что в центре городов появляются рестораны, где подают храмовую пищу, а также то, что люди учатся готовить такую еду и даже пытаются применять свои знания дома, чтобы накормить домочадцев.

По сути, храмовая пища — это еда, приготовленная из ингредиентов, полученных от других живых существ, но таким способом, чтобы нанести им минимальный вред. В этом причина запрета мясной пищи. В сутрах говорится: «Вся почва и вода — это мои прежние тела, а огонь и ветер — моя сущность». На основе этого мы можем предположить, как в буддизме рассматривают пищу, которую мы потребляем.





Время от времени, когда я чувствую, что моё внутреннее «я» стало похоже на зеркало, покрытое толстым слоем пыли, и что я становлюсь ненасытен в своих желаниях, которые разрастаются, как сорная трава, я отправляюсь в храм в горах, чтобы медитировать и молиться. Сидя перед простой скромной едой, я с раскаянием вглядываюсь в пронизывающие меня, словно лоза, жадные мирские мысли. И когда я, уединившись в чистом месте, в храме, спокойно размышляю, мне удаётся отбросить неистовство желаний.

Мун Тхэ Чжун, поэт

Ан Хон Бом, фотограф





Полный текст статьи «Трапеза помогает отринуть желания»





Источник: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2019)





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