Рассказ «Я отдам вам голос» писательницы Чон Сэ Ран

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Рассказ «Я отдам вам голос» начинается со сцены, в которой главный герой по имени Сын Гюн прибывает в исправительный лагерь, хотя и не понимает причины. На это начальник лагеря заявляет герою: «Вы хотите опровергнуть тот факт, что шестнадцать ваших учеников стали убийцами?»









Когда Сын Гюн думал о выпускниках, его мучила бессонница, но с помощью таблеток он боролся с переживаниями. Однако вскоре проступки стали совершать и нынешние ученики. В одной из драк погиб человек. Более того, драка произошла во время урока. Прежде чем учитель успел что-либо сделать, ученики порезали друг друга острыми канцелярскими предметами и вмиг разломившейся на две части метлой.

- Всё из-за вашего голоса, - пояснил начальник лагеря. – Ученики слышали вас более полугода. Рекомендую удалить голосовые связки.





졸업생들의 소식을 곱씹으면 잠이 오지 않았지만

약을 처방받아 어떻게든 버텨내려 했는데,

곧 재학생들이 일을 일으키기 시작했다.

패싸움 중에 사망자가 나왔다.

심지어 사건이 일어난 것은 수업 중이었고,

교사가 어쩌기도 전에 날카로운 학용품과 순식간에 쪼갠 청소도구로 서로를 찔렀다고 했다.





“선생님의 목소리 때문이었습니다.

그 학생들은 선생님의 목소리를 6개월 이상 들었지요”









В ходе исследований выяснилось, что голос Сын Гюна способен пробуждать агрессию в людях со склонностью к насилию. В случае согласия на операцию начальник лагеря обещал герою свободу, высокую пенсию и помощь в устройстве на работу, на которой не нужен голос. В случае отказа герой должен был навсегда остаться в лагере.









Под видом операции этот посланный правительством врач может и жизни лишить, но Сын Гюн всё равно улыбнулся. Когда ввели анестезию, врач попросил посчитать в обратном порядке, но Сын Гюн произнёс совершенно неожиданные слова.

-Я отдам вам голос.





의사는 어쩌면 의사가 아니라 정부가 보낸 사람이라

수술을 하는 척 승균을 죽일 수도 있겠지만, 승균은 미소지었다.





마취약이 들어올 때

의사가 숫자를 거꾸로 세라고 했는데

승균은 전혀 엉뚱한 말을 남겼다.





물거품이 될 각오가 된 인어처럼...

“목소리를 드릴게요”









Писательница Чон Сэ Ран родилась в Сеуле в 1984 году. Её литературный дебют состоялся в 2010 году после публикации произведения «Dream, dream, dream» в журнале «Fantastique». Лауреат VII премии издательства «Чханби» в категории «Лучший роман» 2014 года. Лауреат премии газеты «Хангук ильбо» в области культуры 2017 года.