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Весна и лошади породы Чечжу

2020-04-14

Новости



14 апреля, раннее утро. На пастбище Мабан в районе Ёнган города Чечжу лошади местной породы беззаботно щиплют травку. Они входят в список объектов национального природного достояния под номером 347. 

(Yonhap News)

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