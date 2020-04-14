Весна и лошади породы Чечжу

Песни о благополучии государства
2020-04-15
2020-04-14
14 апреля, раннее утро. На пастбище Мабан в районе Ёнган города Чечжу лошади местной породы беззаботно щиплют травку. Они входят в список объектов национального природного достояния под номером 347.
(Yonhap News)
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-16 15:34:42
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