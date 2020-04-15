Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Песни о благополучии государства

#Мелодии Кореи l 2020-04-15

Мелодии Кореи


В давности музыка служила для корейцев не только способом весело провести досуг, но и способом обрести гармонию с другими людьми и Вселенной. Песнями поддерживали друг друга в тяжёлые минуты, а если трудности были в стране, то пели песни с пожеланиями о процветании и благополучии во всей стране и у всего народа. Как раз с такими композициями вы сможете познакомиться, прослушав наш выпуск. 


Выпуск 459. Песни о благополучии государства

* Мелодия «Чонпхехимун» из церемониальной музыки «Чонмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Тхэпхёнга» – Ли Дон Гю, Ли Чжун А (вокал) 

* Песня «Порём» жанра чапка южных провинций Кореи – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >