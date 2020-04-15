Песни о благополучии государства
2020-04-15
#Мелодии Кореи l 2020-04-15
В давности музыка служила для корейцев не только способом весело провести досуг, но и способом обрести гармонию с другими людьми и Вселенной. Песнями поддерживали друг друга в тяжёлые минуты, а если трудности были в стране, то пели песни с пожеланиями о процветании и благополучии во всей стране и у всего народа. Как раз с такими композициями вы сможете познакомиться, прослушав наш выпуск.
Выпуск 459. Песни о благополучии государства
* Мелодия «Чонпхехимун» из церемониальной музыки «Чонмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Песня «Тхэпхёнга» – Ли Дон Гю, Ли Чжун А (вокал)
* Песня «Порём» жанра чапка южных провинций Кореи – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-16 15:34:42
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